عادة خاطئة تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد.. شكل وجهك يتغير

التدخين عادة خاطئة، تؤثر سلبًا على صحة الجسم، وقد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد على المدى البعيد، لذا ينصح الأطباء بالتوقف عن التدخين فورًا، والابتعاد عن الجلوس بالقرب من المدخنين بسبب تأثير الدخان القوي.

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، أن درجة حرارة السجائر المشتعلة تصل إلى 900 مئوية، وتصل حرارة الأدخنة حول وجه المدخن إلى حوالي 700 درجة مئوية، مما يتسبب في تدمير جلد الوجه تدريجيًا، بالإضافة إلى زيادة حساسية الجلد وتقليل حيوية الشعر وكثافته، وزيادة معدلات تساقط الشعر.

التدخين يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد

تعد تركيزات المواد السامة، المنبعثة من تدخين السجائر أعلى مما يستنشق، فيما يمتص الجلد النيكوتين ببطء، بمعدل ساعة إلى ساعتين، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين في الجلد، ويؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد على المدى البعيد.

ويلتصق النيكوتين كالغراء بالأسطح لعدة أيام، ويتفاعل مع حمض «النيتريك»، الذي ينتج بغزارة من غاز «أكسيد النيتروز»، الذي تصدره عوادم السيارات وأجهزة الغاز، بالإضافة إلى أن التدخين يضر ألياف «الأيلاستين»، وهي ألياف من البروتين توفر خاصية المرونة للبشرة، فتظهر التجاعيد ويترهل الجلد، وفقًا لـ«بدران».

يحرم التدخين الجلد من فيتامين سي

يحرم التدخين الجلد من فيتامين «سي»، الذي يعمل على إصلاح عيوب الجلد أولًا بأول، ويعتبر من مضادات الأكسدة الطبيعية التي ترفع المناعة، بالإضافة إلى نقص فيتامين «أ»، المسؤول عن مرونة وحيوية الجلد.