احذري تعرض طفلك لأشعة الشمس أكثر من 20 دقيقة.. تهدد بسرطان الجلد

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تزيد احتمالية الإصابة بضربات الشمس، ويحدث ذلك بسبب التعرض المباشر للأشعة الفوق بنفسجية، فضلا عن حدوث ضربة شمس في الجسم بسبب التعرض التراكمي لتلك الأشعة، فمن الممكن أن تتراكم الأشعة في الجسم عام بعد عام حتى يصل عمر الإنسان إلى 70 سنة، وفقا لما أوضحه الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي في تصريحات تلفزيونية، «لو اتعرضت لمدة 10 دقائق لأشعة الشمس، ثم تعرضت بعدها بشهر لمدة 15 دقيقة كل هذا تراكم مع مرور الوقت ويصيبك بضربة شمس».

مرحلة الإنهاك الحراري تسبق ضربة الشمس

المرحلة التي تسبق ضربة الشمس تسمى بالإنهاك الحراري، حسب ما أشار إليه «المر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، لافتا إلى أنه عندما يزداد تعرض الإنسان لأشعة الشمس يحدث سرطان الجلد، ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

خطورة تعرض الأطفال لأشعة الشمس لوقت كبير

تعرض الأطفال لأشعة الشمس بهدف تقوية العظام يجب أن يكون بوقت محدد، حسبما قال أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، مؤكدا أنه يجب ترك الطفل أمام أشعة الشمس بمدة لا تتعدى الـ20 دقيقة حتى لاتحدث مضاعفات خطيرة.