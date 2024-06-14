3 مكونات طبيعية لعلاج تقرحات الجلد في المنزل.. وتحذير لهذه الفئة

في ظل الموجة الحارة، هناك أشخاص أكثر عرضة للإصابة بتقرحات الجلد، وهي عبارة عن قرح مفتوحة تحدث عادة نتيجة ضعف تدفق الدم وتؤخر من فرص التئام الجروح، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الدورة الدموية، وفق «مايو كلينك».

وبحسب الموقع الطبي، تصبح القرح خطيرة خاصة إذا أصيبت بالعدوى ويجب العمل على علاجها سريعًا لتفادي إمكانية انتشارها في جميع أنحاء الجسم، وعادة ما تصيب تقرحات الجلد، الساقين، وربما تنتشر أيضًا في كل من القدمين والظهر والوركين، ويكون انتشارها في الغالب لدى كبار السن ويمكن علاجه بأكثر من طريقة، وفقًا لصحيفة «mirror» البريطانية على النحو التالي:

استخدام محلول ملحي

في حال كنت تعاني من قرح جلدية خفيفة يمكنك العمل على تنظيفها من خلال استخدام ماء ملح معقم، أما في حالة كانت القرحة شديدة يجب التوجه إلى الطبيب تجنبا لتفاقمها.

فوائد الكركم في علاج القرح

يعد الكركم من ضمن العلاجات المنزلية للتخلص من القروح، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة تعالج الالتهابات، كما يساعد في التئام الجروح ويمكن استخدامه عبر خلط ملعقتين من الكركم المطحون وكمية من الماء إلى أنّ يصبح الخليط متجانسًا، ثم يوضع على القرحة برفق، ويتم تكرار ذلك الأمر إلى أنّ يتغير لون القرحة وتختفي.

العسل يعالج الالتهابات

يستخدم العسل في علاج الالتهابات وتقرحات الجلد، وذلك نظرًا لفوائده باعتباره عنصرًا مضادًا للالتهابات والميكروبات، لكن يجب الانتباه إلى اختيار أفضل أنواع العسل ووضعه على الضمادة، ومن ثم وضعها على مكان وجود القرحة.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد باشا استشاري الجلدية، إلى أنّ هذه العلاجات المنزلية تساهم في تقليل فرص الإصابة بالقرح، لافتًا إلى أنّ التغيرات المناخية هي السبب وراء ظهور البثور والتقرحات على الجلد، وأصحاب البشرة الدهنية هم الأكثر عرضة لذلك، ويجب عليهم الاعتناء جيدًا ببشرتهم تجنبًا لحدوث التهابات التي قد تتفاقم خطورتها لتتحول إلى بثور تسبب مزيدًا من الألم.