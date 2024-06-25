لا أمان حتى في المواصي.. أشكال مختلفة من المعاناة يواجهها النازحون جنوب غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «لا أمان حتى في المواصي.. أشكال مختلفة من المعاناة يواجهها النازحون في جنوب قطاع غزة».

لا أمان حتى في المواصي

وبدأ التقرير بعبارة: «لا أمان حتى في المواصي، ذلك الشريط الساحلي على بحر غزة الذي يزعم الاحتلال أنه المنطقة الآمنة الوحيدة في غزة من العدوان الإسرائيلي».

مياه ملوثة في غزة

وأضاف: «المياه نشربها ملوثة.. نفسنا في شوربة مياه نظيفة»، هكذا صرحت إحدى النازحات في المواصي، فكل شيء في هذا المكان ليس إلا قطعة من العذاب الذي يزيد معاناة النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع بخيامهم أو خارجها.

واختتم التقرير: «لا تختلف المواصي عن أي بقعة أخرى في غزة، فقد قتل الاحتلالُ ساكنيها واستهدف بنيرانه أهلها وفرض الحصارَ عليهم، فوق ذلك، فإن الجوع والعطش والمرض وحرارة الجو وتكدس النازحين أسلحة أخرى تستغلها قوات الاحتلال، إلى جانب الرصاص والقذائف للتنكيل بأهل غزة في الشمال والجنوب».