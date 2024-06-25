عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا، بعنوان «الأطفال في غزة.. ما بين اليتم والتشرد».

وبدأ التقرير بعبارة: «في غزة كل المفاهيم والقيم الإنسانية لم يعد لها معنى، فالموت هو الشيء الوحيد الذي أصبح يعرفه سكانها قصفا وجوعا وقهرًا».

أحلام بريئة حطمتها آلة الحرب الإسرائيلية

وأضاف: «وتحت حطام وأطلال المنازل المهدمة بفعل القصف الإسرائيلي تئن الطفولة، وتبكي على أحلام بريئة حطمتها آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية».

وتابع: «وفقا لتقرير أصدرته منظمة إنقاذ الطفولة، فإن الحرب خلفّت في قطاع غزة ما يقدر بنحو 21 ألف طفل في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكون العديد منهم محاصرين تحت الأنقاض أو محتجزين أو تائهين من عائلاتهم».

17 ألف طفل يتيم في غزة

واختتم التقرير: «رئيس قسم السياسات الإنسانية والدفاع بالمنظمة، كشفت عن وجود 17 ألف طفل في غزة يتيم أو مشرد بعيدًا عن أهله، كما أن فرق حماية الطفل التابعة للمنظمة شددت من جانبها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو من يُتم منهم، وهو ما اعتبرته مهمة معقدة بسبب الوضع الأمني المتصاعد».