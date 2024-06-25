فوائد تناول الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر.. أبرزها الوقاية من الأمراض

فوائد عديدة في الفواكه قد يجهلها البعض، مما يجعلهم يبتعدون عن تناولها باستمرار، دون أن يدرك حمايتها للجسم من الأمراض المزمنة الخطيرة، لذا سنستعرض الفواكه التي تمد الجسم بالفيتامينات والبروتين المناسب، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض المختلفة.

وحسب وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، فإن الفواكه والخضروات التي تتميز باللون الأحمر، تتمتع بفوائد عديدة للجسم، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السرطان، وغيره من الأمراض.

فوائد تناول الفواكه والخضروات

الفاكهة والخضروات الحمراء، من الممكن أن تقلل من نسبة الإصابة بالسرطان، وتساعد في تحسين صحة القلب، وينصح بتناوله باستمرار حفاظًا على صحة الجسم، ومن الفواكه الحمراء: البرقوق، العنب، الرومان، التفاح، الخوخ، الفراولة، حسبما أوضحت «الصحة».

بينما الخضروات الحمراء التي تفيد صحة الجسم، وتقلل من الإصابة بالأمراض المزمنة هي: الطماطم والفلفل الأحمر، البصل، الكابوتشا، وجميع هذه الخضروات مليئة بالفيتامينات والمضادات للأكسدة، التي تحافظ على صحة القلب والجسم.

فوائد البرقوق

الدكتور ميخائيل جينسبورج، خبير التغذية الروسي، قال إنّ البرقوق هو منتج للمعمرين نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين تركيب ميكروبيوم الأمعاء، وهو الأمر الذي يساعد على تحسين عملية امتصاص الكالسيوم، كما أن ميكروبيوم الأمعاء ينتج فيتامين К مثل فيتامين D الضروري للوقاية من هشاشة العظام، وفقًا لصحيفة «times of india».

ودائمًا ما ينصح الأطباء بتناول نحو 100 جرام من البرقوق بصورة منتظمة على مدار الأسبوع، نظرًا لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر المعدنية التي يحتاجها جسم الإنسان، كما يساعد حمض تريبتوفان الأميني الموجود في ثمار البرقوق، على تحسين الحالة المزاجية، وحسبما أكد «جينسبورج».