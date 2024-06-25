منير فخري عبد النور: المعارضة سهلة والحكم صعب جدا

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه حصل على موافقة حزب «الوفد» بتولي وزارة السياحة، في الوزارة الثانية للفريق أحمد شفيق في عام 2011.

منير فخري يكشف كواليس توليه وزارة السياحة في حكومة شفيق

وأضاف «عبدالنور» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «قلت قبل الموافقة على المنصب أنا أمين عام حزب الوفد وسكرتير عام الحزب، ويجب أن أحصل على موافقة الحزب، وبالفعل قابلت رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، وقالي مش بس تقبل، تقول لهم إنك داخل بصفتك سكرتير عام حزب الوفد»، مؤكدًا أن المعارضة سهلة والحكم صعب جدًا.

وتابع: «يوم الخميس 3 مارس الوزارة اجتمعت لتقديم استقالتها، وبعدها الميدان رشح الدكتور شرف، واتصل بي وطلب من أكمل في الوزارة ووافقت».