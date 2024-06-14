«التموين» تعلن تخفيضات في أسعار اللحوم المستوردة تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة

أعلن العميد محمود السعدني، العضو المنتدب بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، تخفيضات جديدة في أسعار اللحوم المستوردة تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة.

وأوضح «السعدني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC» أنه يجري استيراد اللحوم من السودان وجيبوتي، بعد الكشف عليها في بلد النشأ بواسطة لجان متخصصة للتأكد من خلوها من أية أمراض.

إجراء الكشف على اللحوم المستوردة

وأضاف: «فيه محجرين في توشكا وسفاجا، وفور وصول الأبقار إلى مصر بيتم إعادة الكشف عليها مرة أخرى؛ للتأكد من خلوها من الأمراض ليتم الذبح في مجازر على أعلى مستوى».

تخفيضات على اللحوم المستوردة

وتابع: «يتم الكشف على اللحوم بعد الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض، وتشحن المجازر اللحوم في سيارات، ثم تأتى إلى الشركة في القاهرة، ويوجد أطباء في الشركة، وأطباء من مديرية الطب البيطري من محافظة القاهرة، وبنطمن الجميع أن اللحوم آمنة تمامًا، وأسعارها في متناول الجميع، والتخفيض من 30 إلى 40%».

وأردف: «هناك توجه من القيادة السياسية بأن تكون الأسعار في متناول الجميع، وثمّة لحمة ضاني من أوروجواي بسعر 335 جنيهًا، وضاني بلدي بـ660 جنيهًا، واللحوم السوداني بـ285 جنيهًا للكيلو، وذلك في منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة، التي تصل إلى 1350 منفذًا على مستوى الجمهورية، علاوة على الشوادر والسيارات المتنقلة».