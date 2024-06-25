إعلام فلسطيني: 5 شهداء في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 5 شهداء في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأوضح الإعلام الفلسطيني أن طيران الاحتلال يقصف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة شمالي القطاع، وألقت مروحيات إسرائيلية قنابل حارقة على دير البلح وسط قطاع غزة.

ولفت الإعلام الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف في بلدة طمون، جنوب طوباس بالضفة الغربية.