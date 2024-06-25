منير فخري يكشف كواليس المواجهة النارية بين الإخوان وحكومة الجنزوري

كشف وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، كواليس المواجهة النارية بين جماعة الإخوان (المحظورة) وحكومة الدكتور كمال الجنزوري.

صراع الإخوان وحكومة كمال الجنزوري

وأضاف «عبد النور»، خلال حواره في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «خلال عملي في وزارة الدكتور كمال الجنزوري، كانت قيادات جماعة الإخوان تطلب مني التخلص من هذه الوزارة بشكل نهائي وتشكيل وزارة جديدة معهم، وكان أملهم حينها إسقاط حكومة الجنزوري بأي شكل، ولكن من وقف ضدهم بشدة كان رئيس مجلس النواب حينها، الدكتور محمد سعد الكتاتني».

خطة الإخوان لإسقاط حكومة الجنزوري

وتابع: «كان هناك احتكاك كبير بين الإخوان وحكومة الجنزوري التي انتهت في يونيو 2012، وكان الإخوان داخل مجلس الشعب يستطيعون إسقاطها بنسبة 100%، وأعتقد أنهم كانوا يخططون لإسقاط الحكومة من أجل هدف تكتيكي».