وصول ورق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 إلى اللجان

تسلّمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني والصيني»، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي، في ثاني يوم بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للمواد المضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، إلى جانب الأمن الإداري في المديريات والإدارات التعليمية.

إجراءات أمنية مشددة لتأمين وصول ورق الأسئلة

ووصلت صناديق أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، ومسؤولي مراكز توزيع الأسئلة؛ إذ جرى تغليف وصندقة أسئلة الامتحانات داخل عدة مظاريف مغلقة بالشمع الأحمر، داخل عدة صناديق، أحدها بقفل إلكتروني لا يجري فتحها إلا بعد توقيع كشوفات التسليم والتسلم من قبل رئيس لجنة سير الامتحانات، والذي يفتح الصناديق والأظرف، وتوزيع ورق الأسئلة على المراقبين الأوائل.

ويبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني والصيني» لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الحادية عشرة.