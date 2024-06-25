رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وصول ورق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024 إلى اللجان

كتب:

أميرة فكري
08:13 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
امتحانات

امتحانات

تسلّمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني والصيني»، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي، في ثاني يوم بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للمواد المضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، إلى جانب الأمن الإداري في المديريات والإدارات التعليمية.

إجراءات أمنية مشددة لتأمين وصول ورق الأسئلة 

ووصلت صناديق أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، ومسؤولي مراكز توزيع الأسئلة؛ إذ جرى تغليف وصندقة أسئلة الامتحانات داخل عدة مظاريف مغلقة بالشمع الأحمر، داخل عدة صناديق، أحدها بقفل إلكتروني لا يجري فتحها إلا بعد توقيع كشوفات التسليم والتسلم من قبل رئيس لجنة سير الامتحانات، والذي يفتح الصناديق والأظرف، وتوزيع ورق الأسئلة على المراقبين الأوائل.

ويبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني والصيني» لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين، على أن ينتهي في الحادية عشرة.

اقرأ المزيد:

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. ردده الآن

خلاصة مراجعة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة.. أغرب الأسئلة

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 وأقل.. بدائل الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات.. اعرف محافظتك
بقلم أميرة فكري