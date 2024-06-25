طرق التواصل الصحيحة مع خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي.. عبر الهاتف وإلكترونيا

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان، إن هناك بعض الصفحات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر أخبارًا كاذبة عن الصندوق، مؤكدة أن قنوات التواصل الصندوق الرسمية هي من خلال أرقام الهواتف المتاحة، أو التواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية للصندوق على موقع «فيسبوك»، مؤكدة أن دون ذلك لا يُعد مصدرًا رسميًا.

وحذر صندوق الإسكان الاجتماعي، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات بشأن طروحات الصفحات المُضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم الصندوق، مطالبًا المواطنين بالتواصل مع خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي، أو الصفحات الرسمية للصندوق على منصات التواصل، لتلقي الخدمات المقدمة منه.

خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي

وأتاحت خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي، أرقامًا مختلفة للتواصل من خلالها مع الصندوق في حالة التقدم بشكوى أو الاستفسار والتواصل وتلقى الخدمات يوميًا عدا السبت والجمعة بداية من الـ9 صباحًا وحتى الـ 6 مساءً، على أن تتضمن الشكوى كافة بيانات الطلب أو الخدمة المطلوبة والصعوبات التي تواجهه، وجاءت كالتالي:

- من خلال الاتصال بالخط الساخن على أرقام «1188 - 5777 - 5999».

- الاتصال بالرقم 090071117 للتواصل من أي تليفون أرضي.

- التواصل إلكترونيًا من خلال رابط الصندوق.