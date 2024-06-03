الحكومة: مهلة 12 شهرا لمقاولي «الاسكان الاجتماعي» لتسليم المشروعات

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ مجلس الوزراء منح مهلة للمقاولين العاملين في مشروعات الإسكان الإجتماعي الجاري تنفيذها لمدة 12 شهرًا بسبب التغيرات الاقتصادية، وما طرأ على أسعار مواد البناء نتيجة للتضخم العالمي، بهدف مساندتهم لإنهاء تنفيذ المشروعات المكلفين بها.

تسليم شقق إعلان سكن لكل المصريين 1

وأوضحت مصادر في الصندوق، أنّ الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تسليم الشقق السكنية المطروحة ضمن الإعلانات السابقة، والتي تأخر تسليمها عن المواعيد المقررة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، تزامنا مع بدء تسليم شقق إعلان سكن لكل المصريين 1.

تسليم شقق الإعلانين الـ10 والـ8

وأضافت أنّ الصندوق انتهى من تسليم الشقق السكنية المخطط تسليمها ضمن مختلف الإعلانات التي طرحها، باستثناء بعض العملاء في المدن التالية:

- مدينة العبور الجديدة في الإعلان العاشر.

- مدن شرق بورسعيد في الإعلان الثامن.

- مدينة بورفؤاد ضمن الإعلان الثامن.

وأشارت المصادر، إلى أنّه جار الانتهاء منها وحل مواقف العملاء المتقدمين بها خلال الفترة المقبلة، ممن لم يتم تخصيص الشقق السكنية لهم بعد، مؤكدًة ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لعملية بناء وتشييد الشقق السكنية لإنهاء تسليمها للمواطنين المقبولين.