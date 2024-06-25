الوذمة الحرارية مرض الصيف.. كيف تتجنب الإصابة بها في الطقس السيئ؟

الوذمة الحرارية من أخطر أمراض فصل الصيف، إذ تسبب تمددا في الأوعية الدموية من شدة الحرارة واضطراب حالة الطقس، وتحدث عادةً بالتورم في أطراف الجسم من القدم والساقين، لتأثر الدورة الدموية.

أسباب الوذمة الحرارية

الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار، هم المعرضون للإصابة بالوذمة الحرارية، وهو ما أوضحه الدكتور حسام محمد، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، وأوضح أن أسبابها تتمثل في تسرب الحرارة للأوعية الدموية الصغيرة في الجسم، ويصاحبها العديد من الأعراض المؤلمة.

أعراض الوذمة الحرارية

وأضاف «محمد»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنها قد تكون للآثار الجانبية لتناول الأدوية خلال فصل الصيف، وتتمثل أعراضها في التالي:

تورم القدمين.

انتفاخ الأنسجة الموجودة في الجلد.

الشعور بوخز في الساقين أو الذراعين.

تمدد الجلد.

الشعور بالغثيان المستمر.

انتفاخ البطن.

الشعور بثقل في الجسم.

الشعور بألم واحمرار وحكة في الجسم.

وبحسب موقع «مايو كلينك»، قد يصاحب بعض الأعراض ضيق النفس وعدم انتظام ضربات القلب والشعور بألم في الصدر، وهو ما نوه إليه أخصائي الأوعية الدموية بضرورة استشارة الطبيب عند تفاقم الأعراض.

علاج الوذمة الحرارية في فصل الصيف

يمكن أن يحدث تلف في الأوعية الدموية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات الوقاية، أو عند تفاقم الحالة الذهاب إلى الطبيب لمعرفة ما إذا كان هناك سبب آخر غير حرارة الطقس، وقد يمتد الأمر إلى مضاعفات من ضعف أوردة الساقين أو تلفها وتلف الكبد الناتج عن تراكم السوائل وضعف تدفق الدم والشرايين والأوردة والمفاصل، والعلاج يكون بتناول مثبطات المناعة والبروتين وضغط الدم لعدم التأثير على الأوعية الدموية.

وهناك بعض الإجراءات الوقائية من: