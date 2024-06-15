أستاذ بـ«القومي للبحوث»: تناول لحوم الضأن يعزز المناعة ويؤخر الشيخوخة

قدم الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، معلومات مهمة عن لحوم الأضاحي، موضحاً أن لحوم الجاموس والأبقار تُعتبر أفضل صحيًا لسهولة طهيها وهضمها وقلة الدهون بها، وتعتبر لحوم الجمال الأقل في نسبة الدهون، وهى من اللحوم الحمراء المرتفعة البروتين ويفضل لحم الجمال الأصغر سنا.

مميزات لحوم الضأن

وأكد «حسونة» في تقرير صادر عن المركز، أن لحوم الضأن تتميز بالطعم اللذيذ نظراً لاحتوائها على نسبة من الدهون تكسب اللحم طعماً مميزاً، وسهولة الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي وتعتبر مصدرًا للبروتين عالي الجودة، كما تعتبر لحوم الضأن مصدرا غنيا للدهون الصحية مثل أوميجا – 3 المضادة للإلتهابات.

وأوضح أن لحم الضأن خاصة الأغنام الرعوية تحتوي على ما يعرف بحمض اللينوليك الأزدواجي الذى يعمل على تعزيز جهاز المناعة ويساعد على خفض تخزين دهون الجسم، وتأخير ظهور أعراض الشيخوخة، ويحتوى لحم وكبد الضأن على نسبة مرتفعة من الحديد والزنك ويفيد ذلك في تغذية الأفراد الذين يعانون من الأنيميا والضعف العام كما يحتوى على فيتامينات «أ - د» وفيتامينات ب6 المفيد لجهاز المناعة وفيتامين ب 12 المقوى للجهاز العصبي والتي تقوى وتحمي العظام من الكسور، ومنع الإصابة بالهشاشة.

عدم الإسراف في تناول اللحوم

وشدد أستاذ التغذية على ضرورة تناول لحم الرقبة التي تصلح لعمل الفتة، ولحم الظهر والفخذ باعتبارها الأفضل لقلة نسبة الدهون بها عن الأجزاء الأخرى ولطعمها الجيد لأنه كلما اقترب اللحم من العظم كان ألذ وأشهى، وعدم الإسراف في تناول اللحوم حيث أن احتياج جسم الإنسان من البروتين يقل عن 1 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم في اليوم فيكفى تناول ما يعادل 100 جرام من اللحم فى اليوم.

وأكد تناول بعض الفواكه والخضروات والأعشاب التي تحتوي على بعض المركبات مثل الزنجبين في الزنجبيل والفيسيين في التين التي تساعد الجهاز الهضمي على هضم اللحم لتخفيف من حموضة واضطرابات المعدة.