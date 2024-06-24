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طبيب يحذر 3 فئات من خطر الإجهاد الحراري: تجنبوا الشمس والأماكن المغلقة

كتب:

محمد عزالدين
09:25 م | الإثنين 24 يونيو 2024
ارتفاع الحرارة

ارتفاع الحرارة

الإجهاد الحرارى أو ضربة الشمس، حالات تشبه بعضها، ويتسبب فيها الارتفاع العنيف أو الانخفاض العنيف فى درجات الحرارة، بحسب الدكتور محمد المنيسى أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العينى، إذ لفت إلى أن الجسم يتخلص من درجات الحرارة المرتفعة بالتبخير أى بالعرق فى حال وجود الرطوبة.

الرطوبة سبب الإجهاد الحراري

وأوضح المنيسى، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الرطوبة السبب فى ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، المفروض ممنوع بذل المجهود تحت أشعة الشمس المباشرة أو فى الأماكن المغلقة بشكل عام، علشان الرطوبة، وكمان بنحذر من كثرة شرب الماء حتى لا يتسبب فى تسمم الماء».

الفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري

وأضاف أستاذ الجهاز الهضمي والكبد: «شرب المياه المثلجة، ليس فيه مشكلة، ولا بد من وقف السكريات والمقليات والدهون واللحوم السمينة، خاصة عند الإصابة بأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة، لأنهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري».

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بقلم محمد عزالدين