أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 25-6-2024

سجّلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-6-2024 استقرارا في محلات الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار ختام التعاملات المسائية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3160 جنيها، للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في بداية التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 3611 جنيها للبيع دون مصنعية، خلال بداية التعاملات المسائية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأكثر مبيعا في مصر نحو 3160 جنيهًا للبيع دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة نحو 2709 جنيها دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2107 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة عند 25280 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2328 دولارا للبيع.