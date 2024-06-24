استقرار سعر الذهب عالميا بعد انخفاضه بأكثر من 1%.. إليك التفاصيل

استقر الذهب عند 2320 دولارًا للأونصة اليوم الاثنين، بعد انخفاضه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، متأثرًا بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، في أعقاب تقارير عن نشاط تجاري قوي في أمريكا.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن النشاط التجاري وصل إلى أعلى مستوى له منذ 26 شهرًا في يونيو الجاري، مدفوعًا بانتعاش التوظيف، في حين لم يكن هناك سوى انخفاض معتدل في طلبات إعانة البطالة الأولية.

سعر الذهب عالميا

يتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والعديد من التعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على الوضوح بشأن الجدول الزمني لتخفيضات أسعار الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن صادرات الذهب السويسرية انخفضت في مايو الماضي، بسبب انخفاض الشحنات إلى الهند وهونج كونج، بينما تباطأ الطلب على الذهب في الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، الأسبوع الماضي.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو الماضي.

توقعات أسعار الذهب

وارتفع سعر الذهب بمقدار 270.36 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بنسبة 13.11% منذ بداية عام الجاري، بحسب التداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2350.99 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، على أن يتم تداوله عند 2424.29 دولار خلال 12 شهرًا.