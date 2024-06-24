سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم.. اعرف التفاصيل

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 24-6-2024 استقرارًا، بحسب المٌعلن من بورصة الذهب وبيانات شركات الذهب المتخصصة في ذلك، وشعبة الذهب في الغرفة التجارية، ونرصد في السطور التالية الأسعار وخاصة سعر سبيكة ذهب 10 جرام اليوم الأكثر بحثًا.

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات

وجاءت سعر سبيكة ذهب 10 جرامات اليوم الاثنين 24-6-2024 في الصاغة بـ36734.29 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

أسعار سبائك الذهب

وبخلاف سبيكة ذهب 10 جرامات اليوم، سجلت سبيكة الذهب 0.25 أي ربع جرام، سعر 1014.86 جنيه.

سبيكة الذهب نصف جرام

وسعر سبيكة الذهب نصف جرام عيار 24 بـ1919.71 جنيه، وسعر جرام سبيكة الذهب 3679.43 جنيه.

بالنسبة لسعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام بـ9183.57 جنيه، وسبيكة الذهب 20 جرام بـ73468.57 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات

وجاءت سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 بـ18367.14 جنيه، وسبيكة ذهب 50 جرام بـ183671.43 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 25 جرام

وسبيكة ذهب 25 جرام بـ91835.71 جنيه، وعن سبيكة ذهب وزن 100 جرام بـ367342.86 جنيه.