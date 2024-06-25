«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان اللغة الفرنسية للثانوية عبر «تليجرام»

زعمت جروبات الغش الإلكترونية، تداول أسئلة امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة عبر «تليجرام»، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الآن داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بدقائق، مطالبين رواد موقع التواصل الاجتماعي بسرعة حل الأسئلة ونشرها.

ومن جهته، أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2024 عبر جروبات الغش الإلكتروني، للتحقق من صحتها.

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى المسؤول عن تصوير ورق الأسئلة، ونشرها عبر جروبات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه لا تهاون مع الغشاشين.