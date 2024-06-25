تعرف على حدود السحب ومميزات كارت ميزة الفوري من بنك مصر.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك مصر مزايا كبيرة من خلال خدمة كارت ميزة الفوري، الذي يتمتع بمستوى عال من الأمان والحماية، ويساعد العملاء على التحكم في الإنفاق وتجنب الديون غير المرغوب بها.

مميزات كارت الخصم الفوري من بنك مصر

وترصد السطور التالية مميزات وحدود السحب لكارت الخصم الفوري ببنك مصر، وفق ما أعلن بنك مصر عبر موقعه على الإنترنت، كما يلي.

1. مدة صلاحية البطاقات 5 سنوات.

2. إصدار البطاقة عن طريق فتح حساب جاري أو توفير أو يوم بيوم في فروع البنك.

3. تستخدم البطاقة في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل مصر.

4. يمكن ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة، حيث يمكن ربط حسابات إضافية مثل الحساب الجاري، والحساب التوفير، وشهادات الإيداع، بحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

5. يمكن لحامل البطاقة تحويل الأموال بين حساباته بواسطة آلات الصراف الآلي (ATM) التابعة لبنك مصر.

6. يمكن الاستعلام عن رصيد الحسابات المرتبطة بالبطاقة عن طريق جميع آلات الصراف الآلي (ATM) التابعة لبنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا.

7. يمكن الاستعلام عن رصيد الحسابات المرتبطة بالبطاقة عن طريق الاشتراك في خدمة البنك الفوري المجانية (Online Banking) المتاحة على موقع البنك على شبكة الإنترنت.

حدود السحب علي كارت الخصم الفوري من بنك مصر

1. الشراء عبر الإنترنت في مصر: الحد الأقصى للشراء اليومي 15 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري هو 300 ألف جنيه بحد أقصى 5 مرات في اليوم.

2. الشراء في مصر: الحد الأقصى للشراء اليومي هو 15 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري هو 300 ألف جنيه.

3. السحب النقدي من آلات الصراف الآلي (ATM) التابعة لبنك مصر: الحد الأقصى للسحب النقدي يوميًا هو 30 ألف جنيه بحد أقصى 5 مرات في اليوم، والحد الأقصى الشهري للسحب النقدي هو 100 ألف جنيه.