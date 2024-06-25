تمويل يصل لـ80%.. تفاصيل الحصول على قرض الوحدات السكنية من بنك مصر

يقدم بنك مصر الحكومي التمويل العقاري خارج إطار المبادرات، سواء لتمويل الوحدات السكنية أو المصيفية، حيث تصل قيمة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة.

وبحسب جدول أسعار برامج التمويل من بنك مصر، تصل فترة سداد التمويل العقاري إلى 180 شهرا، بسعر عائد تنافسي، وتأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي.

تفاصيل قرض الوحدات السكنية

ويوفر بنك مصر إمكانية منح القرض للزوج والزوجة، مع إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.

ويٌقدم التمويل للعاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة مثل الطبيب أو المهندس، وأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية وأصحاب المعاشات والمصريين العاملين بالخارج، على أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، لجميع البرامج، و25 عامًا لبرنامج أصحاب الأعمال والمهن الحرة.

أنواع الوحدات السكنية

وأوضح البنك أنواع الوحدات التي يمولها كالتالي:

- وحدات مسجلة بالشهر العقاري باسم البائع أو مقامة على أراض مسجلة شهر عقاري.

- الوحدات المملوكة لأجهزه المدن بيع مباشر من هيئة المجتمعات.

- الوحدات «Resale» مثل وحدات «دار مصر»، و«سكن»، وغيرها.

- الوحدات التابعة لمطور أو جمعية إسكان أو أحد الجهات الاعتبارية على أن يتم موافقه الجهة المالكة على إجراء حظر البيع.