حدود السحب من ماكينات ATM خلال إجازة العيد

حددت ماكينات الـ ATM حدودا للسحب من ماكينات الصراف الآلي مع إمكانية السحب والإيداع خلال الـ24 ساعة في إجازة العيد، بكافة البنوك المصرية، مع وجود حد أقصى للسحب النقدي بشكل يومي عبر الـATM، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM

قال الخبير المصرفي ماجد فهمي إن الحد الأقصى للسحب اليومي لماكينات الصراف الآلي ATM خلال إجازة العيد تصل لـ20 ألف جنيه في بعض البنوك، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء إجازة العيد فسيكون الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلال الفروع سيكون 150 ألف جنيه.

وأضاف فهمي لـ«الوطن»، أن البنك المركزي المصري، قد أصدر من قبل بيانا بالحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات 150 ألف جنيه، في حين لم يصدر تعليمات جديدة بهذا الشأن، منذ التعليمات الصادرة بـ25 أغسطس عام 2022، حيث كان ينص القرار على زيادة الحد الأقصى من 50 ألف جنيه، لـ150 ألف جنيه.

الحد الأقصى للتحويل عبر تطبيق إنستاباي

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد أتاح تطبيق إنستا باي ويعمل على التحويل النقدي اللحظي على مدار الـ24 ساعة دون رسوم، حيث أن الحد الأقصى للتحويل للمعاملة المالية 70 ألف جنيه، في حين يكون 120 ألف جنيه كحد الخصم اليومي للبنك الواحد و400 ألف جنيه الشهري بالبنك الواحد.