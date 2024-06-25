توقعات بارتفاع استهلاك المصريين للبن في 2024 إلى 31.5 ألف طن.. ما الأسباب؟

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على دور الابتكار الرقمي في سوق البُن، موضحاً أنه لا يخفى أن الابتكار الرقمي أحدث تغييرًا جذريًّا في نماذج الأعمال، وقدم ميزة تنافسية في قطاع القهوة، مشددًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في هذا القطاع.

تغيير عمليات إنتاج البُن

ولفت المركز في تحليل جديد تناول من خلاله سوق البُن العالمي، أن دمج الابتكار الرقمي في سلاسل التوريد لسوق القهوة المتخصصة أدى إلى حدوث نقلة نوعية، من خلال نشر التقنيات المُتطورة مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقنية البلوك تشين (blockchain)، ما أدى إلى تغيير في عمليات إنتاج البُن من خلال الاعتماد على معايير الاستدامة الصناعية. وذلك على النحو التالي:

-إنترنت الأشياء (IoT): يمكن لمزارعي البُن، على سبيل المثال، استخدام أجهزة الاستشعار التي تدعم إنترنت الأشياء لمراقبة المتغيرات البيئية، وضمان ظروف نمو مثالية لمحصول البُن، كما يمكن استخدام تقنية إنترنت الأشياء لتحسين عمليات تصنيع القهوة، ومراقبة الجودة في قطاع القهوة المتخصصة، بالإضافة إلى توصيل أجهزة إنترنت الأشياء بآلات القهوة للتحكم في إعدادات التخمير، مما ينتج عنه قهوة عالية الجودة.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في سوق القهوة المتخصصة

-الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في سوق القهوة المتخصصة؛ لتحسين تجارب العملاء، وتبسيط العمليات التجارية.

وتوفر الروبوتات والمساعدون الافتراضيون المدعومون من الذكاء الاصطناعي تفاعلات مخصصة للمستهلكين، ما يساعد العملاء في اختيار نكهات القهوة المفضلة لديهم، وتقديم توصيات بناء على تفضيلاتهم. وقد تعمل خوارزميات التعلم الآلي على تقييم بيانات العملاء لاكتشاف الاتجاهات والأنماط، ما يسمح للشركات بتعديل استراتيجيتها التسويقية وعروض منتجاتها وفقا لذلك.

- تقنية البلوك تشين (Blockchain): تعمل تقنية البلوك تشين في قطاع القهوة المتخصصة على ضمان إمكانية التتبع، وتعزيز الشفافية والثقة، حيث يمكن لشركات القهوة المتخصصة تزويد المستهلكين بمعلومات يمكن التحقق منها حول إجراءات الإنتاج، وشهادات التجارة العادلة لحبوب البُن الخاصة بهم، ما يسمح للمستهلكين باتخاذ قرارات أكثر وضوحًا، والمساهمة في استدامة إنتاج القهوة.

حجم استهلاك البن بمصر

وسلَّط التحليل الضوء على سوق البن المصري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم استهلاك البن في مصر نحو 31 ألفا و500 طن في عام 2024، مقابل 29.8 طن خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع تبلغ 5.7%.

سوق القهوة الجاهزة (RTD) في مصر شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخير

أما فيما يتعلق بسوق القهوة الجاهزة (RTD) في مصر، فقد أوضح التقرير أنه شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى العوامل التالية:

- تفضيلات العملاء: أظهر المستهلكون المصريون تفضيلًا متزايدًا لاستهلاك الطعام والشراب أثناء التنقل، ما ساهم في زيادة شعبية القهوة الجاهزة للشرب، بالإضافة إلى نمط الحياة المزدحم، والذي ساهم في زيادة رغبة الأفراد في الطلب على المشروبات الجاهزة.

- اتجاهات السوق: أحد الاتجاهات الرئيسة في سوق القهوة في مصر هو التوسع في تنوع المنتجات، حيث قامت العلامات التجارية المحلية والعالمية بالاعتراف بإمكانيات هذا السوق، وقدمت مجموعة واسعة من خيارات القهوة؛ لتلبية تفضيلات المستهلكين المختلفة.

ويشمل ذلك التغييرات في النكهات وتنسيقات التعبئة ومحتوى الكافيين، علاوة على ذلك، هناك تركيز متزايد على الخيارات الصحية، مع إدخال البدائل ذات السكر المنخفض والنباتية لمنتجات القهوة الجاهزة التقليدية. هذا بالإضافة إلى الرغبة في تجربة المنتجات الجديدة، مع كون عدد السكان في فئة الشباب في مصر يمثل فرصة سوقية مهمة لكبرى الشركات العالمية في سوق القهوة، حيث إن هناك طلبا قويا على تلك المشروبات الجاهزة.

وأشار التحليل في ختامه إلى أنه يمكن القول بأن هناك فرصًا واعدة في سوق البُن يمكن تعزيزها واستثمارها من خلال بذل المزيد من الجهد لتسريع الابتكارات في مجال زراعة البُن من أجل تعزيز الإنتاجية، وحماية السوق من تداعيات التغيرات المناخية، وتبني تقنيات أكثر مراعاة للبيئة، بالإضافة إلى التركيز على جعل سلسلة توريد البُن بأكملها أكثر استدامة.