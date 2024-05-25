أسعار البن اليوم السبت 25-5-2024 في الأسواق.. بعد التراجع بنسبة 30%

أعلنت شعبة البن عن تراجع سعر البن نحو 30%،أمس، بسبب حملات المقاطعة التي أسهمت في تراجع أسعار البن نحو 140 جنيهًا للكيلو، بحسب تصريحات حسن فوزي، رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية، وأن الأسعار تراجعت بسبب حملات المقاطعة التي لقيت استجابة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

«الوطن» تنشر أسعار البن اليوم السبت 25-5-2024 بالأسواق المحلية، وهي كالتالي:

تراجع أسعار البن اليوم

سعر كيلو البن السادة سجّل سعر كيلو البن السادة 300 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن المحوج سجل سعر كيلو البن المحوج 410 جنيهات في الأسواق للمستهلك.

سجل سعر كيلو البن السادة الجولد 460 جنيهًا في الأسواق.

سجل سعر كيلو البن المحوج الجولد 520 جنيهًا، في الأسواق للمستهلك.

سجّل سعر كيلو البن المحوج الدوبل 550 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن البرازيلي السادة

سجّل سعر كيلو البن البرازيلي السادة 700 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

سجل سعر كيلو البن البرازيلي المحوج 700 جنيهات بالأسواق للمستهلكين.

سجّل سعر الكيلو من الحبشي السادة 700 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سجل سعر كيلو البن العربي المحوج 810 جنيهًا في الأسواق.

سجل سعر كيلو البن الحبشي المحوج 710 جنيهًا بالأسواق للمستهلك.

سجل سعر كيلو البن اليمني السادة 950 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.