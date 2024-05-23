أسعار البن تتراجع 140 جنيها.. «الشعبة» تشرح السبب وتتوقع انخفاضا جديدا

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية، إنّ أسعار البن تراجعت بنسبة 35% في الأنواع الشعبية الأوسع انتشارًا بين المواطنين، ما أدى إلى انتعاش حركة البيع.

سبب تراجع أسعار البن

وأضاف «فوزي» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ أسعار البن تراجعت إلى ما يقرب من 140 جنيهًا للكيلو، إذ سجل سعر كيلو السادة نحو 310 جنيهات، بينما سجّل البن المحوج 420 جنيهًا.

وأرجع الانخفاض الكبير في سعر البن، إلى حملات المقاطعة التي لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متوقعًا مزيدًا من التراجع.

وأشار حسن فوزي، إلى أنّ المصريين يستهلكون أكثر من 65 ألف طن من البن سنويًا.

تستعرض «الوطن» أسعار البن اليوم الخميس 23-5-2024 بالأسواق المحلية، وهي كالتالي:

سعر كيلو البن السادة

سجّل سعر كيلو البن السادة 310 جنيهات في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن المحوج

سجل سعر كيلو البن المحوج 420 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سجل سعر كيلو البن السادة الجولد 470 جنيهًا في الأسواق.

سجل سعر كيلو البن المحوج الجولد 520 جنيهًا، في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن المحوج الدوبل

سجّل سعر كيلو البن المحوج الدوبل 560 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن البرازيلي السادة

سجّل سعر كيلو البن البرازيلي السادة 700 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

سعر كيلو البن البرازيلي المحوج

سجل سعر كيلو البن البرازيلي المحوج 710 جنيهات بالأسواق للمستهلكين.

سعر كيلو البن الحبشي الساد

سجّل سعر الكيلو من الحبشي السادة 700 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن العربي المحوج

سجل سعر كيلو البن العربي المحوج 820 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو البن الحبشي المحوج

سجل سعر كيلو البن الحبشي المحوج 720 جنيهًا بالأسواق للمستهلك.

سعر كيلو البن اليمني السادة

سجل سعر كيلو البن اليمني السادة 960 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.