أسباب ارتفاع حرارة المنزل عن الشارع في فصل الصيف.. إليك الحلول

بعد يوم عمل طويل نعود إلى المنزل في «عز الحر» نأمل أن يكون المنزل أكثر راحة وبرودة، ولكن نشعر أنه أكثر حرارة من الشارع، فكيف ذلك؟ وما هو حل هذه المشكلة؟ هذا ما نستعرضه لكم خلال السطور التالية بحسب موقع «Livestrong».

أسباب الشعور بارتفاع درجة حرارة الغرفة

تسطع الشمس طوال اليوم، مسلطة أشعتها على جدارن المنزل التي تخزن الحرارة، وفي المساء تنخفض درجة الحرارة عن النهار قليلًا، وهنا تبدأ الجدران في إطلاق حرارة الشمس التي امتصتها في النهار، وتطلقها داخل الغرف، ما يجعل الجو داخل المنزل أكثر حرارة، وذلك بإختلاف سمك الجدار.

ولتفادي الشعور الحرارة في المنزل والغرف خاضةً في المساء يجب أتباع الحلول التالية:

حلول لتقليل الحرارة

- افتح جميع النوافذ طوال الليل لدخول الهواء البارد للمنزل.

- اغلق النوافذ طوال النهار للحفاظ لتجنب دخول الحرارة.

- تركيب ستائر بيضاء على النوافذ أو لصق أبيض اللون من الخارج، لمنع وصول الشمس، وعدم وضع ستائر غامقة اللون داخل الغرفة.

- حال سمح الأمر يمكن زراعة نباتات أمام المنزل أو على النوافذ لتبريد الهواء.

- من الضروري على سكان الأدوار الأخيرة عزل الأسطح.

- تقليل الإضاءة في المنزل سواء ليلًا أو نهارًا يجب إطفاء الأضواء الزائدة قدر الإمكان، لأن المصابيح الكهربائية تنبعث منها حرارة.