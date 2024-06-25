طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ بعد أداء امتحان «اللغة الفرنسية»: خال من التعقيدات

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحان مادة «اللغة الفرنسية»، في ثاني أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بعد أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل إجازة عيد الأضحى المبارك خلال يومي 10 و12 يونيو 2024.

طالب: امتحان «اللغة الفرنسية» في مستوى الطالب المتوسط

وأعرب عبد الرحمن عبد المنعم بدوي، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي علوم»، لـ«الوطن»، عن سعادته بسهولة امتحان مادة «اللغة الفرنسية»، إذ وصفه بأنّه في مستوى الطالب المتوسط، متمنياً أنّ تكون باقي امتحانات المواد الأساسية في مستوى الطالب المتوسط، وأنّ تتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

وأكد يوسف حسن، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي رياضة»، أنّ أسئلة امتحان مادة «اللغة الفرنسية»، جاءت مما تم دراسته خلال العام الدراسي، مشيراً إلى أنّ الامتحان تضمن 31 سؤالاً منها 29 سؤالاً اختيارياً من متعدد وسؤالين مقالي، وكان الوقت مناسباً للإجابة على كافة الأسئلة.

وأوضحت شيرين الشربيني، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «أدبي»، أنّ أسئلة امتحان مادة «اللغة الفرنسية» كانت خالية من التعقيدات، ولكن هناك بعض الجزئيات كانت مُخصصة للطلاب الفائقين أو المستويات المعرفية العليا، لافتةً أنّ الجو كان مهيئاً للإجابة على أسئلة الامتحان.

عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2023 - 2024، يبلغ 25 ألفاً و414 طالب وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، يؤدون الامتحانات في 76 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة.