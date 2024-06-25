رسميا.. فتح التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتح التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر الرابط هنـا.

تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة

وحول تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024، وتحديدًا الأوراق المطلوبة والشروط، أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن المستندات المطلوبة لتقديم رياض أطفال الأزهر 2024 خلال الأعوام السابقة كان كالتالي:

- 6 صور شخصية للتلميذ حديثة وبخلفية بيضاء.

- صورة بطاقة التلميذ الصحية والأصل للاطلاع.

- تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين.

- فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي للأب أو للجد من الأب لإثبات محل الإقامة.

- الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

- شهادة ميلاد الطفل وصورة منها.

شروط التقديم لمرحلة رياض أطفال الأزهر 2024

أوضحت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية شروط التقديم في رياض أطفال الأزهر 2024 والتي تتمثل في الآتي:

- التقديم بالمعاهد الأزهرية مرحلة رياض أطفال يبدأ من عمر 4 حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

- يجوز النزول بالسن 6 أشهر، كحد أدنى لسن القبول في مرحلة رياض أطفال 2025 في حالة وجود أماكن شاغرة في الإدارة التي يتم تقديم الطفل فيها.

خطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية رياض الأطفال 2024 - الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتسجيل.

- اختيار خدمات الأزهر الشريف.

- الضغط على رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2025/2024.

- تسجل الدخول.

- تسجل بيانات الطالب.

- ملئ طلب التقديم.

- طباعة طلب التقديم بعد الانتهاء من تسجيله.