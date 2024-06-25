تفاصيل تدشين حملة «اطمن على ابنك» لفحص طلاب المدارس في 4 محافظات

قالت الدكتورة مروة موافي مدير الإدارة الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إنَّ هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة «اطمن على ابنك» للعام الرابع على التوالي، وتستهدف فحص طلاب المدارس في بداية كل مرحلة تعليمية أي الأطفال المقدمين لرياض الأطفال وطلاب الصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي فضلا عن الصف الأول الثانوي.

محافظات تشملها الحملة

وأضافت «مروة موافي»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّه تمّ إطلاق الحملة في 4 محافظات هي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أي المحافظات التي انضمت إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنَّ الحملة تجري فحص طبيب الأسرة، وطبيب الأسنان، كما تقدم خدمات معامل، وعمل تحاليل وصورة دم كاملة للأطفال، إلى جانب تحاليل بول وبراز وفصيلة دم، علاوة على قياس الطول والوزن وكتلة الجسم للطفل.

أهداف الحملة

وتابعت: «بنقدر من خلال الحملة نكتشف مبكرا أي نوع من الأمراض، بهدف علاجه مبكرا، كما أن الحملة انضمت إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بفحص فيروس سي».