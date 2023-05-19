انطلاق الفحص الطبي لطلبة المدارس بالأقصر.. «اطمن على ابنك»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر، بدء العمل في المبادرة الخاصة بالفحص الطبي لطلاب المدارس استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك للطلاب المقبلين على مراحل الصف الأول الابتدائي ومرحلة أولى حضانة، تحت عنوان «اطمن على ابنك».

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن باقي المراحل التعليمية الأخرى سيتم الإعلان عن موعدها تباعا، مناشدة كافة أولياء الأمور للمراحل المعلنة ضرورة الحجز من خلال خدمة الكول سنتر على الرقم المجاني 15344، مع ضرورة إحضار صورة شخصية للطالب أثناء الفحص الطبي.

الإشراف الطبي على لجان الامتحانات

وفي سياق آخر، شاركت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في الإشراف الطبي على عدد من لجان المراحل التعليمية المختلفة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي، كما شاركت المنشآت الصحية بشكل مميز للجان الخاصة بأصحاب الهمم، إذ استهدفت الوحدة الصحية لطب أسرة الزناقطة، المرور علي لجان الامتحانات من المدارس التعليمية من الصم والبكم والمكفوفين من أجل الاطمئنان على الصحة العامة لهم أثناء تأدية لجان الامتحانات، وكذلك تقديم التوعية والثقيف لأسرهم عن أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات نظرا للاهتمام الذي توليه الهيئة لهم، وقدم الفريق الطبي أيضا عدد من الهدايا العينية والتشجيعية للطلاب.

إبراز دور الهيئة في المجتمع المدني

وتأتي مشاركة المنشآت الصحية من خلال تلك الفعاليات، بهدف إبراز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية في المجتمع المدني، واهتمامها بكل فئات المجتمع، وهو ما حققته المشاركة الفعالة للفريق الطبي من أثر إيجابي على الطلبة وأسرهم.