خدمات تقدمها وزارة الصحة لحديثي الولادة بشكل مجاني.. اطمن على ابنك

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم العديد من الخدمات المجانية للمواطنين، منها خدمات لحديثي الولادة بشكل مجاني تيسيرا على المواطنين والآباء والأمهات ولمساعدتهم في متابعة حالة أبنائهم في الأشهر الأولى بعد الولادة لمنع أي أمراض وعلاجها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز خدمات وزارة الصحة لحديثي الولادة والتي تقدمها بشكل مجاني، وفقا لما ذكرته في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

خدمات وزارة الصحة لحديثي الولادة

وتأتي الخدمات المقدمة لـ حديثي الولادة كما يلي:

- مسح العينة

- تشخيص الحالة

- متابعة مستمر للحالة

- تقديم الدعم النفسي للأسر

- توجيه الحالات إلى مراكز الأمراض الوراثية للحصول على العلاج.

مبادرات رئاسية لتعزيز صحة المواطن

وتوجد العديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي للحافظ على صحة المواطن، أبرزها ما يلي:

_ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

_ المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

_ مبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة

_ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

_ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

_ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

_ المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية «100 مليون صحة».