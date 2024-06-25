عاجل.. تبكير صرف معاشات يوليو 6 أيام.. الصرف يبدأ خلال ساعات

قالت مصادر إنّ الهيئة القومية للبريد المصري، قررت تبكير صرف معاشات يوليو 2024 لأصحاب المعاشات ممن يصرفون مستحقاتهم من منافذ البريد عبر كارت ميزة، مؤكدة أنّه سيتم تحميل المعاشات على كارت ميزة غدا بداية من الساعة الخامسة مساء.

تبكير صرف معاشات يوليو 2024

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عن معاش يوليو 2024 مبكرا 6 أيام عن موعد الصرف الرسمي وهو يوم 1 من كل شهر، حيث كان من المقرر صرفها يوم الاثنين 1 يوليو، ووفقا لقرار الهيئة القومية للبريد سيتم الصرف غدا الأربعاء.

صرف المعاشات من البنوك

وحتى الآن لم يعلن أي بنك حكومي «مصر، والأهلي، وناصر الاجتماعي» تبكير صرف المعاشات.