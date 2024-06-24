فئات يحق لها الحصول على المعاش بعد وفاة صاحبه.. تعرف عليها

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من الفئات التي يحق لها أن تحصل على المعاش وذلك بعد وفاة الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

فئات يحق لها الحصول على المعاش بعد وفاة صاحبه

وأوضحت الهيئة الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش بعد وفاة صاحبه، وذلك وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ومن بينها الأرملة والأبناء.

والفئات التي لها الحق في الحصول على معاش المؤمن عليه جاءت كالآتي:

- يحق للأرملة الحصول على معاش زوجها.

- يحق للأرمل الحصول على معاش زوجته.

شرط حصول الأرامل على المعاش

ولكن هناك شرط حتى يتمّ الحصول على المعاش وهي أن يكون الزواج موثقًا بالنسبة للأرملة، أما بالنسبة للأرمل حتى يتمكن من الحصول على المعاش هو ألا يكون متزوج بأخرى.

شرط حصول الأبناء على المعاش

- يحق للأبناء أيضًا الحصول على المعاش ولكن بشروط وهي:

* الأبناء الذكور الذين لم يبلغوا السن القانوني 21 عامًا بالنسبة للمؤهل المتوسط، و26 عامًا للمؤهل الجامعي، ويجب أن لا يكون قد تم التأمين على الابن خلال هذه الفترة، وإذا حدث ذلك يتم قطع المعاش ويحصل على منحة قطع قيمتها 12 شهرًا من نصيبه في المعاش.

- الابنة يحق لها الحصول على المعاش، ويتم قطعه إذا تزوجت الفتاة وتحصل حينها على منحة زواج قيمتها 12 شهرًا من نصيبها في المعاش.

- وتحصل الابنة المُطلقة أيضًا على معاش والدها.

- وتحصل الابنة الأرملة أيضًا على معاش والدها، وفي حالة كانت تحصل على معاش زوجها يتم حساب الفرق بين معاش الوالد والزوج وأخذ الفرق بينهما.

- كما يحق للوالدين أيضًا وأشقاء المؤمن عليه المتوفي الحصول على المعاش.