جامعة الإسكندرية: تخريج 68 طالبا من كليتي الزراعة والطب البيطري بفرع تشاد

استعرض الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب، نتائج زيارة وفد الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة لفرع جامعة الاسكندرية بدولة تشاد، والتي تضمنت تفقد المباني الجديدة بكليتي الزراعة والطب البيطري بالفرع، و تم تخريج 68 طالبا.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية فإنه جرى تخريج 16 طالب شعبة اللغة العربية و23 طالب شعبة اللغة الفرنسية بكلية الزراعة، و11 طالبا شعبة اللغة العربية و 18 طالبا شعبة اللغة الفرنسية بكلية الطب البيطري لهذا العام الأكاديمى.

فتح آفاق جديدة ببرامج تعليمية

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للفرع بالنسبة لجامعة الإسكندرية والدولة المصرية، لفتح آفاق جديدة ببرامج تعليمية رائدة تخدم وسط وغرب أفريقيا، مشيداً بالجهود المبذولة من السادة أعضاء هيئة التدريس لتقديم خدمات تعليمية متميزة والمساهمة في تخريج جيل قادر على القيام بخدمة مجتمعية والمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد النائب على وكلاء الكليات ضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حضور احتفالية الجامعة بذكرى 30 يونيو بعنوان «وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة»، التي تقام تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض بسموحة.

وقدم الدكتور علي عبد المحسن التهنئة للدكتورة حنان محمد مرسي الجويلى، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميداً لكلية الصيدلة، متمنياً لها التوفيق والسداد.