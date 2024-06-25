«جولد بيليون»: الذهب يتراجع عالميا والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

كشفت منصة جولدن بيليون، عن تراجع أسعار الذهب العالمي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، متمسكة بنطاق تداول ضيق لليوم الثاني على التوالي، حيث أدت قوة الدولار وتوقعات بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية إلى تجنب التداول على الذهب الذي لا يجد اتجاهًا واضحًا منذ بداية الأسبوع.

سعر أونصة الذهب العالمي

وذكر التقرير أن سعر أونصة الذهب العالمي انخفض اليوم بنسبة 0.2% لتسجل أدنى مستوى عند 2322 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2334 دولارًا ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2332 دولارًا للأونصة.

العوامل الفنية على المدى القصير ليست إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، خاصة بعد عمليات البيع يوم الجمعة الماضي، عندما انخفض الذهب بنسبة 1.6%، حيث تبقى التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية غير واضحة، والبيانات الاقتصادية حتى الآن لا تظهر طريقًا واحدًا، بل عدة طرق وسيناريوهات، وفق «جولد بيليون».

سعر الدولار

وشهد سعر الدولار يوم الجمعة الماضي قفزة بعد أن صعد نشاط الأعمال الأمريكي إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو وسط انتعاش في التوظيف، الأمر الذي أثر بالسلب على أداء الذهب ليفقد كل مكاسبه التي سجلها الأسبوع الماضي ويغلق على انخفاض، ويتداول منذ بداية هذا الأسبوع في نطاق ضيق دون وجود غالبية لقوى البيع أو الشراء.

بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.

نفقات الاستهلاك الشخصي

وجاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى من التوقعات، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على أداء الذهب، ويمكن أن يشهد بالفعل انخفاض الذهب إلى ما دون مستوى 2300 دولار.

التضخم الأمريكي

تماسك التضخم الأمريكي يزيد من فرص بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على أسعار الذهب بسبب تزايد تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه.

البنك الاحتياطي الفيدرالي

هذا وقد صرحت عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين إنها لا تعتقد أن البنك الفيدرالي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صناع السياسة في أن التضخم يتجه نحو 2%، لكنها أشارت أيضًا إلى أن ارتفاع البطالة يمثل خطرًا متزايدًا.

اليوم أيضاً يتحدث كلا من عضو البنك الفيدرالي مايكل بومان وعضوة البنك ليزا كوك، وتترقب الأسواق لتصريحات أعضاء الفيدرالي في محاولة لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية.

مجلس الذهب العالمي

من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر ارتفاع بمقدار 2.1 طن ذهب في التدفقات الداخلة إلى الصناديق خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وذلك مقارنة مع الأسبوع السابق الذي شهد انخفاض في التدفقات النقدية بمقدار – 4.2 طن ذهب.

التدفقات النقدية الداخلة لصناديق الاستثمار

الفترة الأخيرة شهدت تذبذبًا في التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب على المستوى العالمي، ما يعكس عدم وضوح رؤية المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة. السؤال المطروح هو ما إذا كان البنك الفيدرالي الأمريكي سيستمر في الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة حتى نهاية العام، أم أننا قد نشهد خفضًا في الفائدة، وفقًا لتوقعات الأسواق المالية.