موجة حر قاسية.. أسباب طبيعية وصناعية وراء انقطاع الكهرباء في مصر والعالم

تجتاح درجات الحرارة المرتفعة العالم بقوة، وتسببت في معاناة العديد من دول العالم من ضغوط على البنية التحتية والطلب المتزايد على أجهزة تكييف الهواء، وتشكيل ضغط على النظام الكهربائي، مما أدى إلى انقطاعات في العديد من الدول.

وتشهد دول البلقان والكويت انقطاعات في التيار الكهربائي بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة مع موجة الحر، فيما تُحذر حكومات في أوروبا وأمريكا من مخاطر انقطاعات الكهرباء مع توقع موجة حر قوية خلال الأسابيع المقبلة، وتُسجل مصر درجات حرارة قياسية مع وصول أسوان إلى 49.8 درجة مئوية، بدورها تُخصص الولايات المتحدة 20 مليار دولار لتحديث شبكات الكهرباء، بينما تُطبق الكويت تخفيضات مؤقتة في استهلاك الطاقة.

أسباب انقطاع التيار الكهربائي

وكشفت مصادر مطلعة 8 أسباب وراء انقطاع التيار الكهربائي في مصر والعالم، من بينها أنّها أزمة مركبة تتكون من عدة أسباب أهمها ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على كفاءة الطاقة الكهربائية المولدة وكذلك زيادة الاستهلاك، مما يتسبب في زيادة فاتورة استيراد الوقود، كما أن الشبكة الكهربائية في مصر لها طاقة للتحمل في ظل تعرّض مصر حاليًا إلى موجة قوية من الطقس الحار، نتج عنه استهلاك زائد للكهرباء بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية على رأسها مكيفات الهواء والمبردات بشكل مستمر، نما أدى الى حدوث ضغط على الشبكة، وهو ما يستلزم كميات كبيرة من الوقود سواء كانت فيما يخص المحطات التي تعمل بالغاز او المازوت.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي غير مسبوق

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ أسباب انقطاع التيار الكهربائي تتضمن أيضًا ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي غير مسبوق هذا العام، أدى لزيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة -الأمر متعلق هنا بتوفير الطاقة لتشغيل شبكات الكهرباء- مما أدى لزيادة التحميل على الشبكة الكهربائية، وانقطاع التيار الكهربائي في العديد من الدول، ويزيد هذا الأمر من احتمالية حدوث أعطال في المحولات التي تساعد في التحكم في الجهد عبر الشبكة الكهربائية للدول.

أوضحت المصادر أنَّ التغيرات المناخية أدت إلى انعكاسات سلبية كبيرة على العديد من دول العالم، فكلما ارتفعت درجة الحرارة العالمية زادت مخاطر موجات الحر، وهذا العام أتت موجات الحر أكثر سخونة وأطول مما كانت عليه سابقًا بسبب الاحترار العالمي، إذ يتوقع الخبراء أن يدفع هذا الأمر لتجاوز درجة الاحترار المأمولة وهي 1.5 درجة مئوية وإذا لم يتمّ تخفيض انبعاثات الغاز الدفيئة ستستمر درجات الحرارة في الارتفاع.

التغيرات المناخية سبب زيادة درجات الحرارة القياسية

وأشارت المصادر إلى أنَّ الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي أيضًا التغيرات المناخية التي أدت إلى زيادة درجات الحرارة القياسية في يونيو الجاري مرتين، وهو ما انعكس سلبيًا على العديد من دول العالم، إذ تشهد العديد من الدول في انحاء متفرقة من العالم موجة حارة قياسية وسجلت بعض المدن مستويات قياسية اقتربت من حافة الـ50 درجة مئوية.