اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعقد اجتماعه الأول.. والاتفاق على تشكيل لجانه

عقد اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية أول اجتماع له، أمس، برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيا.

تعزيز دور المرأة

في بداية الاجتماع، وجه النائب تيسير مطر الشكر والتقدير لجميع أمينات المرأة بالأحزاب السياسية أعضاء التحالف على النشاط اللاتى يقمن به من أجل تفعيل دور المرأة داخل كل حزب، والتعاون المشترك في إطار تحالف الأحزاب المصرية ككيان سياسي مهم في الحياة الحزبية المصرية.

وأشاد بما تتميز به أمينات المرأة بتحالف الأحزاب المصرية من خبرات علمية وعملية وأكاديمية، وتم الاتفاق خلال الحوار الذي استمر أكثر من 3 ساعات بمقر التحالف، على أهمية تفعيل دور المرأة داخل الأحزاب وداخل تحالف الأحزاب المصرية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتثقيف للعناصر النسائية وإيجاد مجموعة من الكوادر النسائية القادرة على قيادة العمل داخل أحزاب التحالف، وأيضا العمل على تنشيط العمل الحزبى والفصل بينه وبين العمل في الجمعيات الأهلية وأن يكون النشاط الحزبى محور مهم من محاور عمل اتحاد المراة داخل التحالف.

تحالف الأحزاب المصرية

وتم الاتفاق على تشكيل لجان لاتحاد المرأة مشابهة للجان في مجلس النواب والشيوخ، وأيضا تشكيل هيئة مكتب للاتحاد يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع أمين عام التحالف، وعرضها على المجلس الرئاسي للتحالف لاقرارها.

ووجه اتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية الشكر والتقدير للإعلام المصري بصفة عامة، وإعلام التحالف بصفة خاصة، لما يقوم به من إبراز دور المرأة.

وأشادت أمينات المراة بتجربة تحالف الأحزاب المصرية منذ تأسيسها حتى الآن منذ عام 2017 برعاية النائب تيسير مطر، وما حققته هذة التجربة من توحيد رؤى ومواقف أحزاب التحالف لدعم الدولة المصرية ومؤسستها الوطنية، ودعم القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 11 عام على ثورة 30 يونيو.

وأشاد أعضاء اتحاد المراة بتحالف الأحزاب بهذه الثورة المجيدة التي أنقذت مصر وحافظت على الهوية الوطنية المصرية، حيث كان للمرأة دورا مهمًا وكبيرًا في هذه الثورة العظيمة، والتي شكلت ملحمة وطنية خالدة من ملاحم كفاح الشعب المصري.