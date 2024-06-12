تحالف الأحزاب يهنئ «التنسيقية» بعيدها السادس: أيقونة العمل السياسي

هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا باسمه، ونيابة عن رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 6 سنوات على تاسيسهأ.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد النائب تيسير مطر، في بيان، أنه من خلال متابعة نشاط تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السياسي والبرلماني والحزبي على مدار 6 سنوات، تأكد للجميع في مصر، أن التنسيقية قدمت نموذجًا جديدًا ومتفردًا، بل يمكن القول إنها أيقونة العمل السياسي والحزبي في مصر.

وذكر «مطر»، أن التنسيقية قدمت رؤى عديدة لصالح دعم القضايا الوطنية في جميع المجالات، سواء من خلال أعضائها أو الكتلة البرلمانية لنوابها في مجلسي النواب والشيوخ.

تحالف الأحزاب المصرية

لفت إلى أنه رغم تعدد الأيديولوجيات المختلفة لأعضاء التنسيقية من شباب الأحزاب والسياسيين، إلا أنهم جميعا وضعوا مصلحة مصر في المقام الأول، وركزوا على القضايا الوطنية، التي أوجدت مساحات مشتركة من العمل والتعاون المشترك.

وأعرب عن اعتزازه بأنه تزامل تحت قبة مجلس الشيوخ بعدد متميز من نواب وشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين استطاعوا أن يقدموا أداء برلماني متميز، ورؤى جديدة في جميع القضايا التي تصدى لها مجلس الشيوخ منذ تأسيسه حتى هذا اليوم، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة لخدمة القضايا المصرية.