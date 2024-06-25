آخر تحديث.. أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-6-2024

شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.18 جنيه للشراء و13.19 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بمختلف أنواعها مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 48.29 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار اليوم 48.29 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.16 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.18 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.80 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي نحو 51.80 جنيه للشراء و51.94 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.