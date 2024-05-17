أسعار العملات اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، ومن أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، والدينار الكويتي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث بشأن أسعار العملات الأجنبية على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 46.86 جنيه، وسعر البيع 46.96 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر: سعر الشراء 46.86 جنيه، وسعر البيع 46.96 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة: سعر الشراء 46.86 جنيه، وسعر البيع 46.96 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 50.86 جنيه، وسعر البيع 51.15 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر: سعر الشراء 50.86 جنيه، وسعر البيع 51.15 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة: سعر الشراء 50.89 جنيه، وسعر البيع 51.15 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 12.49 جنيه، وسعر البيع 12.52 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: سعر الشراء 12.49 جنيه، وسعر البيع 12.52 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: سعر الشراء 12.49 جنيه، وسعر البيع 12.52 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرھم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 12.77 جنيه، وسعر البيع 12.78 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر: سعر الشراء 12.77 جنيه، وسعر البيع 12.78 جنيه.

سعر الدرھم الإماراتي في بنك القاهرة: سعر الشراء 12.77 جنيه، وسعر البيع 12.78 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصریة

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 152.11 جنيه، وسعر البيع 153.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: سعر الشراء 152.71 جنيه، وسعر البيع 153.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: سعر الشراء 152.10 جنيه، وسعر البيع 153.13 جنيه.