محافظ مطروح: نقل تبعية محطات تعبئة التمور في سيوة لهيئة الرقابة على المحطات

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الطلب المقدم من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لنقل تبعية محطات تعبئة التمور في سيوة إلى إدارة الرقابة على محطات التعبئة بدلاً من إدارة الرقابة على المصانع، وذلك لتشجيع المحطات على الاعتماد وذلك بالنسبة للمحطات التي تقتصر فيها على عمليات الغسيل والتجفيف والفرز والتعبئة ولا تتم فيها أي عمليات تصنيعية، مثل التمر المحشو، والتمر بالشيكولاتة، ودبس التمر، وعجوة التمر وغيرها.

تشجيع إنتاج التمور في سيوة

ووجه محافظ مطروح، اليوم، الشكر للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لدوره الهام للنهوض بقطاع إنتاج أجود أنواع التمور والعمل على زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية بالأسواق الخارجية مع تفعيل التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس التصديرى والهيئة القومية لسلامة الغذاء لتسهيل العقبات التي تواجه مصدري التمور، مع الاهتمام بواحة سيوة باعتبارها من أهم تمركزات مناطق إنتاج وتصدير التمور في مصر، واستكمالاً للقاء الذي نظمه المجلس خلال شهر أكتوبر مع أصحاب مصانع التمور بواحة سيوة عقب فعاليات مهرجان التمور المصرية بدورته السابعة بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لتعريف العاملين بالقطاع على الأساسيات الخاصة بسلامة الغذاء بمحطات تعبئة التمور وتشجيعهم على التوافق مع الاشتراطات الخاصة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء.

تسجيل محطات تعبئة التمور بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

ودعا محافظ مطروح جميع محطات التمور الموجودة في واحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي لم يسبق لها التقدم بطلب للهيئة للاعتماد، بسرعة التقدم لتسجيل المحطات الخاصة بها بإدارة الرقابة على محطات التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمحطات التي سبق لها التقدم لإدارة المصانع بسرعة تقديم طلب لتحويل الملف الخاص بها إلى إدارة الرقابة على المحطات، مشيرا إلى أنه من الموسم التصديري القادم للتمور لن يُسمح لأي محطة تمور بالتصدير إلا بعد التسجيل والاعتماد من الهيئة.