«مدبولي»: تطبيق مواعيد غلق المحلات في العاشرة مساء من أول يوليو المقبل

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي وزارة التنمية المحلية بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، اعتبارا من أول يوليو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، وخاصة المحال الموجودة في الطرق والمولات، مستثنيًا من ذلك الصيدليات والسوبر ماركت، وذلك خلال كلمته في مؤتمر للحديث عن ترشيد استهلاك الطاقة، ومن بين الإجراءات التي أقرتها الحكومة هي تعديل مواعيد غلق المحال والمولات خلال فصل الصيف ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الدولة مؤخرا.

مواعيد غلق المحلات الجديدة

ومن المقرر أن تشرف وزارة التنمية المحلية على تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة للسماح بتوفير الطاقة، فضلا عن تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وسيتم العمل على تسيير لجان بالمحافظات لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال والمولات، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.