الذكرى 19 على رحيل محمد مستجاب.. صاحب «الوصية الحادية عشر»

يوافق اليوم الذكرى الـ19 على رحيل الكاتب محمد مستجاب، الروائي والسيناريست المولود في قرية ديروط الشريف بمركز ديروط التابعة لمحافظة أسيوط في يوليو 1964، وصاحب العديد من الأعمال القصصية والروائية، كما عمل في مشرع السد العالي بجنوب مصر، ثم في مجمع اللغة العربية بالقاهرة من مارس 1970م، وكبير كتّاب بمجمع اللغة العربية بدرجة مدير عام.

أول قصة نشرها محمد مستجاب

وطبقا لجهاز التنسيق الحضاري، كانت أول قصة نشرها مُستجاب في حياته هي «الوصية الحادية عشر» في مجلة الهلال 1968، وكتب أيضا في معظم المجلات والجرائد العربية والمصرية، و كانت له زوايا شهيرة بالمجلات العربية مثل زاوية زاوية «واحة العربي» بمجلة العربي الكويتية لمدة 25 عاماً، تُرجمت أعماله إلى عدد من اللغات الأجنبية.

حصل مستجاب على العديد من الجوائز منها، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1984، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1986، وجائزة معرض الكتاب عن أفضل مجموعة قصصية «قيام وانهيار آل مستجاب» 1997، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2006.

صدر له أيضا مجموعة قصصية «ديروط الشريف» و «القصص الأخرى» و«زهر الفول»، وروايات «مستجاب الفاضل» و«هذا ليس كتاب البأف» و«كلب آل مستجاب» و«اللهو الخفي» وغيرها.

وشارك في تقديم عدد من الأعمال الفنية بينها في عام 1992 حولت إحدى قصصه إلى فيلم سينمائي عنوانه «الفاس في الراس» بطولة ليلى علوي وعزت العلايلي، وتوفي يوم 26 يونيو 2005 عن 67 عاما.