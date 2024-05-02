توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية.. أبرزها إنشاء جائزتين في مجال الترجمة

اختتم مجمع اللغة العربية الدورة التسعين من مؤتمره المنعقد من 22 أبريل إلى 2 مايو 2024، والذي تضمن 18 جلسة، منها 9 جلسات علنية كما تضمن في الجلسة الختامية عددًا من التوصيات.

جوائز الترجمة المقترحة

وذكر مجمع اللغة العربية في بيان له التوصيات وجاءت كما يلي:

1- من حق اللغة العربية على معلميها في الجامعات أن يلتزموا باللغة العربية الفصيحة الميسرة في تدريسها، وفي نقاشاتهم العلمية، وأن يدربوا طلابهم على استعمالها.

2- يُضمِّن المجلس الأعلى للجامعات مناهج لغوية من شأنها أن تُكسب دارسيها المهارات الأساسيّة للغة العربية تحدثًا وكتابَةً وفهمًا، ولاسيما أقسام كليات العلوم النظريّة.

3- أن تُضيف أقسام اللغة العربية منهجا لتعريف الطلاب بأساسيات الذكاء الاصطناعي، والبرامج الحاسوبية والمدونات العلمية، وتدريبهم على كيفية توظيفه في رفع المستوى العلمي للطلاب.

4- على الجهات الرسمية المعنية بالترجمة على مستوى الوطن العربي السعي إلى وضع سياسة عربية موحدة للترجمة، وأن تقيم توازنا كميا بين الأعمال المترجمة في العلوم التطبيقية، والأعمال المترجمة في العلوم النظرية.

5- أن توسع دائرة التعاون بين مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجلس القومي للترجمة، على أن تشمل إنشاء جوائز تشجيعية في الترجمة من اللغة العربية وإليها بإشراف الطرفين.

6- على الجهات الرسمية ذات الصلة باللغة العربية زيادة الاهتمام بنشر اللغة العربية الفصيحة الميسرة بوصفها عاملا استراتيجيا مهما في توحيد العالم العربي وتطويره، وأن تعمل جاهدة على زيادة المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية.

7- يتوسع اتحاد المجامع اللغوية في التنسيق بين المجامع العربية؛ لتصبح جهودها موحدة ومتكاملة في مشروعات عملها، خاصة في مجال المصطلحات العلمية.

وهناك عدة توصيات يوجهها المؤتمر إلى مجمع القاهرة، وسوف تعاد قراءتها على أعضاء المجمع في أول اجتماع للمجلس بعد المؤتمر، وذلك لمناقشتها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها:

1- تحديد موعد مؤتمرِ المجمع وموضوعهِ في فترة مبكرة حتى يتسنى للباحثين إنجاز بحوثهم، ويتسنى لإدارة المجمع مخاطبة الجهات المعنية ليكون المؤتمر حضوريا بالنسبة لأعضاء المؤتمر والأعضاء المراسلين.

2- الإفادة من أعمال اللجان اللغوية والعلمية في تحديث معجمات المجمع.

3- يسعى مجمع اللغة العربية إلى إنشاء جائزتين في مجال الترجمة، الأولى تخص الأعمال المترجمة إلى العربية، والثانية تخص الأعمال المترجمة من العربية لغيرها من اللغات العالمية الحية.

4- إحياء عمل لجان الترجمة، والأدب، واللغة العربية في التعليم، المتوقفة منذ فترة.

5- أن تتعاون لجنتا «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي» و«اللغة العربية في التعليم» لتصميم مقررات دراسية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لطلاب اللغة العربية وآدابها.

واشترك في تقديم هذه البحوث متخصصون في اللغات من المركز القومي للترجمة، ومن قسم اللغة الفرنسية بالأزهر الشريف، وعلماءُ وخبراء من المملكة العربية السعودية، والعراق، والأردن، والسودان، وليبيا، وانجلترا، وقطر، وشهد المؤتمرَ وشارك في جلساته ورأس بعضها علماء من الجزائر، والكويت، وقطر.