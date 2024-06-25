14 تصريحا لرئيس الوزراء كشف أبعاد أزمة تخفيف الأحمال: المشكلة ستنتهي قريبا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أبعاد مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء وخطة الحكومة لمواجهتها، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل.

تخفيف أحمال الكهرباء

وأوضح رئيس الوزراء أنّه سيتم إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وجاءت أبرز التصريحات كما يلي.

1- شغلنا الشاغل حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بصورة نهائية.

2- ضغط كبير على الموارد الدولارية لتلبية الحجم المطلوب من الوقود لمحطات الكهرباء.

3- نسعى لوقف تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.

4- لا يوجد لدينا مشكلة في محطات إنتاج الكهرباء أو شبكات التوزيع.

5- عودة طاقة العمل بعد إجازة العيد سجلت حجم استهلاك طاقة كهربائية غير مسبوق.

6- اقتربنا من استهلاك كهرباء بطاقة 36 جيجا وات أمس.

7- مصر مرت بـ3 موجات حارة غير مسبوقة خلال يونيو الجاري.

8- حقل غاز بدولة جوار خرج من الخدمة لمدة 12 ساعة وتوقف ضخ الغاز إلى كثير من محطات الكهرباء.

9- وزير البترول طلب زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت تحسبًا للحرارة الكبيرة في الصيف.

10- سنستورد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لزيادة الاحتياطي منه لمحطات الكهرباء.

11- الرئيس السيسي وجّه بالتدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

12- مليار و180 مليون دولار ستخصصها الدولة لتجاوز أزمات موجات الحرارة في الصيف وأثرها على خطة تخفيف الأحمال.

13- سنوقف تمامًا قطع التيار الكهربائي خلال الصيف اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

14- غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو.