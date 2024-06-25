وزير التنمية المحلية يتابع اختبارات المرشحين لـ5 منح تدريبية في الصين

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص خلال الفترة الماضية على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية بالخارج، لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالمحليات وتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر.

جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية لاختبارات المتقدمين من الوزارة والمحافظات لاختيار 50 مرشحا للسفر لدولة الصين للمشاركة في 5 دورات ومنح تدريبية خلال يوليو المقبل، في مجالات أنظمة معالجة الصرف الصحي البيئي والتجارة الإلكترونية الريفية والإصلاح الريفي ونظام الأراضي وتنمية مصايد الأسماك وإدارتها والبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.

منح تدريبية في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية

وأكد استفادة العديد من العاملين بالوزارة والمحافظات من منح ودورات تدريبية وفرتها الوزارة في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، وعلي رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والدنمارك وهولندا.

وأشار إلى أنّ الوزارة تسعي لتنويع مصادر التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية فى إطار علاقات الصداقة بين مصر والدولة الأخرى بما يحقق الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها بعض دول العالم خاصة في مجالات المخلفات الصلبة مع الصين والدول الأوروبية، إضافة إلى إعداد دورات تدريبية متخصصة للكوادر المحلية بالتنسيق مع الجانب الأوروبي.

مجال التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة

ولفت إلى أنّ الوزارة تسعي حاليًا لفتح مجال التعاون مع الدول الرائدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة وتحديات المدن وندرة المياه وبناء جسور للتعاون، من خلال فتح قنوات اتصال مع كوريا الجنوبية واليابان لدعم وتمويل بناء القدرات البشرية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات المحلية في هذه الدول.