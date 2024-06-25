قرار جمهوري بربط حسام ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة

نشرت الجريدة الرسمية، القرار الجمهوري بربط حسام ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023، إذ نصت المادة الأولى من القرار على أن تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 2 مليرا و428 مليونا و346 ألفا و296 جنيهاً.

التكاليف والمصروفات للسنة المالية

ونصت المادة الثانية على أن تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 470 مليونا و975 ألفا و791 جنيها، منها 128.683.020 جنيها أجور، و342.292.771 جنيها باقي التكاليف والمصروفات، ونصت المادة الثالثة على أن تربط الإيرادات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 868 مليونا و604 آلاف و907 جينهات، ونصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 397.629.116 جنيهاً، كله فائض حكومة.

استخدامات استثمارية

ووفق الجريدة الرسمية، نصت المادة الخامسة، على أن تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و559 مليونا و741 ألفا و389 جنيها موزعة 588.298.480 جنيهاً استخدامات استثمارية و971.442.909 جنيهات تحويلات رأسمالية، فيما نصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و559 مليونا و741 ألفا و389 جنيها كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 800 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.