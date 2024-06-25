رئيس جامعة الزقازيق: نسعى لإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل

أكد رئيس جامعة الزقازيق أهمية تقديم خدمة تعليمية متميزة وإعداد خريج قادر على المنافسة، ومواكبة متطلبات سوق العمل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء أعمالهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأكاديمي للجامعة الأهلية في جلسته العاشرة اليوم برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور جمال صابر الفقي، عميد القطاعات بالجامعة، لمتابعة سير العمل.

خطط التدريس والاحتياجات البشرية والمعامل

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال للعام الجامعي 2023 – 2024، ومُتابعة ما تم في خطط التدريس والاحتياجات البشرية والمعامل والمدرجات والقاعات.

كما اطلع رئيس الجامعة على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالبرامج الدراسية وسير العملية التعليمية، ومناقشة الاستعدادات والخطط المستقبلية للعام الجامعي 2024/ 2025.

التأمين على الطلاب ضد المخاطر الشخصية

كما ناقش المجلس الأمور المتعلقة بالتأمين على الطلاب بالجامعة الأهلية ضد مخاطر الحوادث الشخصية، والتأمين على أولياء الأمور لتغطية الرسوم الدراسية، وغيرها من الأعمال المدرجة في جدول أعمال المجلس.