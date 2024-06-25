وظائف شاغرة في مدرسة مصر للتأمين التطبيقية بالمنيا.. التخصصات والشروط

أعلنت مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب التقديم للانضمام إلى فريق عمل المدرسة وذلك لوظائف معلم لغة عربية، ومعلم مواد تخصصية (تجارية).

شروط التقديم بمدرسة مصر للتأمين

وحدد بيان نشرته مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا شروط التقديم، ومنها أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب للتخصص، وأن يكون لديه خبرة سابقة في التدريس، وأن يكون لديه مهارات تواصل ممتازة، وأن يكون لديه القدرة على العمل بروح الفريق.

وتشمل مميزات العمل بمدرسة مصر للتأمين الدولية فرصة للعمل في بيئة تربوية سوية، وبناء وصقل القدرات المهنية، وفرصة للتميز والإبداع، ومقابل مادي تنافسي، وسيتم دعوة المرشحين المقبولين للمقابلة الشخصية حيث يمكن التقديم من خلال هذا الرابط ( من هنا).

مدرسة مصر للتأمين الدولية التطبيقية

ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي مدرسة حكومية دولية تُقام بثلاث شراكات بين شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية والتعليم، وتهدف المدرسة إلى تحسين التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال تقديم تعليم متميز باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وطرق التعليم الدولية، كما توفر المدرسة للطلاب فرصة التدريب في الشركات والمصانع لاكتساب الخبرة العملية اللازمة لسوق العمل.